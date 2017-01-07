Политика
Источник: ABC
07:56, 07 Января 2017 Версия для печати

Обама обвинил республиканцев в поддержке Путина

Президент США Барак Обама заявил, что республиканцы поддерживают Путина из-за ненависти к демократам.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что разведка США опубликовала доклад о кибератаках России во время выборов в Америке.

Нынешний президент США Барак Обама в интервью телеканалу ABC выразил сожаление в связи с тем, что его коллеги из Республиканской партии дают комментарии в поддержку президента РФ Владимира Путина.

«Русские хотели вмешаться [в выборы], и они вмешались. Одна из вещей, которые меня беспокоят, — это насколько много комментариев мы видели в последнее время, когда имеются республиканцы или эксперты, или комментаторы на телевидении, которые, похоже, больше доверяют Владимиру Путину, чем своим товарищам-американцам, потому что эти товарищи-американцы — демократы», — сказал Обама.

Он также заявил, что такой ситуации не должно быть, так как «мы все в одной команде». «Владимир Путин не в нашей команде», — добавил глава США.

читайте также:Журналисты дежурят у посольства РФ в США
Леонид Радзиховский: Ещё бы отключили канализацию в посольстве США
Леонид Радзиховский объяснил Sobesednik.ru, почему за три недели до ухода Барак Обама ввёл новые санкции против РФ  »

читайте также:Рекс Тиллерсон
От бойскаута до друга Путина. Все о новом главе Госдепа США
Sobesednik.ru собрал самую важную и интересную информацию о вероятном главе Госдепа США Рексе Тиллерсоне.  »

Также по теме
Путин
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Расскажи себе свой сон. Советы психолога
07:04, 07 Января 2017
Эксперт делится с читателями Sobesednik.ru секретами сновидений
»
Ретро-рэперы: где они сейчас?
00:02, 07 Января 2017
Sobesednik.ru предлагает достать с антресолей кассетный магнитофон и поностальгировать по кумирам молодости
»
Алёна Яковлева: В моем возрасте отношения с 30-летним – это прекрасно
20:07, 06 Января 2017
Алёна Яковлева рассказала в интервью Sobesednik.ru о своём отце
»