Обама обвинил республиканцев в поддержке Путина

Президент США Барак Обама заявил, что республиканцы поддерживают Путина из-за ненависти к демократам.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что разведка США опубликовала доклад о кибератаках России во время выборов в Америке.

Нынешний президент США Барак Обама в интервью телеканалу ABC выразил сожаление в связи с тем, что его коллеги из Республиканской партии дают комментарии в поддержку президента РФ Владимира Путина.

«Русские хотели вмешаться [в выборы], и они вмешались. Одна из вещей, которые меня беспокоят, — это насколько много комментариев мы видели в последнее время, когда имеются республиканцы или эксперты, или комментаторы на телевидении, которые, похоже, больше доверяют Владимиру Путину, чем своим товарищам-американцам, потому что эти товарищи-американцы — демократы», — сказал Обама.

Он также заявил, что такой ситуации не должно быть, так как «мы все в одной команде». «Владимир Путин не в нашей команде», — добавил глава США.