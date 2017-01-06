Политика
Источник: РИА «Новости»
14:45, 06 Января 2017 Версия для печати

"Адмирал Кузнецов" возвращается из Сирии в Североморск

6 января авианесущая группировка Вооруженных сил РФ начнет переход из Средиземного моря в Североморск.

О переходе авианесущей группировки ВС РФ во главе с «Адмиралом Кузнецовым» из Средиземного моря в Североморск сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Хочу поблагодарить весь личный состав корабельной авианесущей группы за успешное выполнение поставленных задач. Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом», — цитирует его РИА «Новости».

Герасимов также напомнил, что с 30 декабря 2016 года на территории Сирии действует режим прекращения огня.

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