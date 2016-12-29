Политика
Источник: Reuters
07:09, 29 Декабря 2016 Версия для печати

РФ, Турция и Иран ждут решения США, чтобы "поделить" Сирию

СМИ сообщили о планах России, Турции и Ирана поделить Сирию на несколько зон влияния.

Как сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, Сирия может быть разделена на неофициальные зоны влияния между Россией, Турцией и Ираном. По данным агентства, в настоящее время сделка находится в стадии разработки – вопрос ожидает согласования с правительством Сирии, представителями оппозиции, а также странами Персидского залива и США. Источник, знакомый с позицией России, рассказал журналистам, что с помощью такого разделения лидеры стран надеются создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой президентом Башаром Асадом.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что достичь согласия в данном вопросе будет непросто.

«Достичь окончательного соглашения будет трудно, но позиции изменились», — приводит его слова Reuters.

Кроме того, по данным турецкого агентства Anadolu, Россия и Турция договорились о прекращении огня на всей территории Сирии. Режим перемирия будет действовать с 00:00 29 декабря. Действующий глава Сирии Башар Асад сохранит свой пост как минимум до следующих выборов. Когда власть в стране сменится, Асаду и его родным будет гарантирована безопасность, пишет Reuters.

читайте также:Восточный Алеппо
Эксперт о перемирии в Сирии: У военных появится новый рычаг
Политолог Дмитрий Егорченков в разговоре с Sobesednik.ru оценил перспективы перемирия в Сирии  »

читайте также:Башар Асад
За Сирию Башара Асада заступились на телеканале "Культура"
Освещение успехов российской авиации в Сирии докатилось и до канала «Культура», узнал Sobesednik.ru »

Также по теме
Сирия
Турция
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Что будет с ценами на продукты в год Петуха
07:02, 29 Декабря 2016
Sobesednik.ru выяснил у эксперта, какие из продуктов питания в наибольшей степени подорожают в 2017 году
»
Евгений Осин вымолил новую любовь
06:07, 29 Декабря 2016
Sobesednik.ru связался с 52-летним певцом Евгением Осиным и выяснил, что происходит сейчас в его жизни на самом деле
»
Мутко отправится по блаттной тропе?
00:03, 29 Декабря 2016
Sobesednik.ru попытался выяснить, за что ФИФА может отстранить Виталия Мутко вслед за Йозефом Блаттером
»