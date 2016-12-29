РФ, Турция и Иран ждут решения США, чтобы "поделить" Сирию

СМИ сообщили о планах России, Турции и Ирана поделить Сирию на несколько зон влияния.

Как сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, Сирия может быть разделена на неофициальные зоны влияния между Россией, Турцией и Ираном. По данным агентства, в настоящее время сделка находится в стадии разработки – вопрос ожидает согласования с правительством Сирии, представителями оппозиции, а также странами Персидского залива и США. Источник, знакомый с позицией России, рассказал журналистам, что с помощью такого разделения лидеры стран надеются создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой президентом Башаром Асадом.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что достичь согласия в данном вопросе будет непросто.

«Достичь окончательного соглашения будет трудно, но позиции изменились», — приводит его слова Reuters.

Кроме того, по данным турецкого агентства Anadolu, Россия и Турция договорились о прекращении огня на всей территории Сирии. Режим перемирия будет действовать с 00:00 29 декабря. Действующий глава Сирии Башар Асад сохранит свой пост как минимум до следующих выборов. Когда власть в стране сменится, Асаду и его родным будет гарантирована безопасность, пишет Reuters.