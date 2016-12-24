Дмитрий Гудков: Победить политических динозавров – не круто для Путина

Дмитрий Гудков оценил шансы Алексея Навального на участие в президентских выборах и победу над Владимиром Путиным.

Ранее глава предвыборного штаба Алексея Навального заявил, что на президентскую кампанию руководителя Фонда борьбы с коррупцией планируется потратить как минимум один миллиард рублей, после чего Sobesednik.ru попытался понять, хватит ли оппозиционеру денег для президентства.

Политик Дмитрий Гудков, баллотировавшийся в депутаты Госдумы по Тушинскому одномандатному округу в Москве, считает, что у Алексея Навального есть шанс не только пробиться на президентские выборы, но и показать неплохой результат:

– Надо понимать, что не первое место в президентских выборах (если, конечно, не 2%, не 1,5%, не 1%), – это в любом случае победа гражданского общества. Это означает, что миллионы людей придут и выступят против политики президента. Допустят ли его до выборов, будет зависеть от ситуации в стране, от того, как будут оценивать политический риск Путин и его окружение. У них есть проблема с легитимностью, потому что это не круто для «альфа-самца» Путина – победить у политических ветеранов и даже динозавров, от которых уже все устали за последние 25 лет. Поэтому должны быть новые лица, причём они должны появиться не только у либеральной оппозиции – это должны быть новые лица в том числе из системных партий, – рассказал Гудков Sobesednik.ru.

Вместе с тем политик не исключил варианта, при котором российское руководство не станет рисковать с допуском на выборы оппозиционного кандидата:

– Либо будет другая стратегия: никого мы не пускаем, спокойно набираем 75%, но отношение к таким выборам на фоне выборов Трампа будет соответствующее: снова, как в стихотворении, напугал он всех букашек, птичек, пташек и бесстрашных первоклашек. Если он [Путин] хочет быть президентом, который победил на фейковых выборах, можно [не пускать Навального], но это будет сильно менять атмосферу в стране. Он не будет считаться победителем, он будет считаться человеком, который снова всех «развёл» и никого не пустил, – подчеркнул Дмитрий Гудков.