Путин призвал менеджеров госкомпаний быть поскромнее

Президент РФ Владимир Путин призвал топ-менеджеров госкомпаний быть скромнее.

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На пресс-конференции, посвящённой итогам 2016 года, Владимир Путин отреагировал на замечание журналистки о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы владеет дорогой недвижимостью.

«Поскромнее быть надо. Это касается и премий, и доходов. Надеюсь, они услышат. Нужно понимать, в какой мы стране живем, и не раздражать людей», – сказал Путин.

Журналисты также спросили Путина о его отношении к тому, что Сечин регулярно подаёт в суды иски о защите чести и достоинства против СМИ и постоянно выигрывает эти процессы. «То, что пресса пощипывает чиновников и представителей бизнеса, – это хорошо», – ответил Путин, но при этом призвал соблюдать решения судов.