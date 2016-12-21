Политика
Источник: Российские СМИ
10:22, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Вице-губернатора Приморья отправили под арест из-за 40 млн

21 декабря суд отправил вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко под домашний арест на два месяца.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя Фрунзенского суда Владивостока, чиновника подозревают в покушении на мошенничество. Агентство также отмечает, что накануне у брата вице-губернатора, директора ФГУП «Дальневосточное» Владимира Сидоренко прошли обыски.

По информации «Приморье24», арест Сидоренко связан с фальсификацией данных об ущербе от тайфуна «Лайонрок». Так, издание пишет, что Сидоренко могут подозревать в присвоении 40 миллионов рублей из федерального бюджета: он якобы перевел эти деньги на счета подконтрольных ему фирм как компенсацию за причиненный тайфуном ущерб.

Отметим, официального подтверждения информации пока не поступало.

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