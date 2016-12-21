Политика
15:34, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Сирийская группировка объяснила убийство посла РФ местью

Сирийская группировка «Джейш аль-Фатх» взяла на себя ответственность за убийство российского посла Андрея Карлова.

Ранее Sobesednik.ru писал, что депутаты Госдумы заявили о своём «гневном осуждении терроризма» после убийства в Турции российского посла Андрея Карлова.

Иракский телеканал Al Sumaria сообщил, что за убийством Карлова стояла группировка «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания»), которая противостоит сирийскому правительству. По словам руководителя этого объединения, покушение на российского посла – это «месть за женщин, детей и стариков в Алеппо».

Добавим, что в состав «Джейш аль-Фатх» входят террористическая группировка «Фронт ан-Нусра» и сирийское подразделение «Аль-Каиды». Организация была образована в марте 2015 года.

Тем временем президент РФ Владимир Путин, как говорится на сайте Кремля, посмертно присвоил Андрею Карлову звание Героя России за «проявленные стойкость и мужество на посту» и за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации».

«Фронт ан-Нусра» и «Аль-Каида» – террористические группировки, признанные экстремистскими и запрещённые на территории России.

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