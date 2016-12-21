Песков описал первую реакцию Путина на убийство посла

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин тяжело воспринял новость об убийстве посла.

Ранее Sobesednik.ru писал, что сирийская группировка «Джейш аль-Фатх» [в которую входит экстремистская группировка «Джебхат Фатх аш-Шам», в прошлом «Джебхат ан-Нусра»; деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Верховного суда — прим. Sobesednik.ru] взяла на себя ответственность за убийство российского посла Андрея Карлова, которого Владимир Путин посмертно наградил званием Героя России.

«Владимир Путин решительно осудил произошедшую провокацию. Квалифицировал её как теракт, как человеческую трагедию, поэтому для президента это была эмоционально очень тяжёлая новость», – рассказал Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Мир».

По словам Пескова, президент выразил свою решимость не допустить того, чтобы эта провокация достигла своей цели.