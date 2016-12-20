Экс-губернатор Сахалина: Мирный договор нужен Японии, а не нам

Чего удалось добиться в ходе визита Путина в Японию, обсудил Sobesednik.ru с экс-губернатором островной области.

Визит президента Путина в Японию закончился подписанием многомиллиардных контрактов и новым витком обсуждения курильской проблемы. Совместное использование островов — концепция, которая предполагает начало их отторжения? Обсуждаем тему с Валентином Федоровым, экс-губернатором Сахалинской области, ныне зам. Директора института Европы РАН.

— Проблема островов стояла и тогда, когда вы были губернатором — в начале 1990-х. Тогда она была, правда, более острой. Но тогда и речи не могло быть о совместном использовании...

— То, что произошло, вообще-то меня радует. Сделан шаг, на этот раз реальный, в развитии отношений: ведь от своих позиций немного отошла сама Япония.

Раньше — в мое время — у них была концепция неразделения экономики и политики. То есть пока политические вопросы не будут решены, нечего рассчитывать на интенсивное экономическое сотрудничество. А сейчас на первом месте у них стоит развитие экономических отношений. Это им выгодно, поскольку у них сейчас большие проблемы в экономике.

— Контракты — это хорошо. Но предложение о совместном использовании островов под юрисдикцией России было отвергнуто Японией... А в ином варианте оно неизбежно приведет к потере суверенитета. Разве нет?

— Думаю, Россия не пойдет на иной вариант. А в совместном использовании ничего плохого нет — это означает, что японские фирмы будут, в частности, строить там сооружения, дома, железную дорогу... Все это предусмотрено в договорах, их десятки. Ну и пусть. Это никакой не первый шаг к сдаче Курил.

Вы поймите, ведь никто не заставляет японцев с нами сотрудничать. Откажутся — пострадают в первую очередь они. Япония полностью зависит от ввозного сырья. И мы ей поставляем газ (соглашения подписаны на десятилетия вперед), уголь, вот нефть будет туда идти... То есть сотрудничество прежде всего нужно Японии, она заинтересована в нем. И еще чего-то от нас требует?

Для России, уверен, правильно учитывать ее заинтересованность и выдвигать свои требования. Одно из них — отказ Японии от претензий на наши острова. И это наконец прозвучало — и в Москве, и в Токио, когда Путин сказал, что территориальной проблемы не существует.

Но тут надо ставить точку. И не разъяснять дальше ничего. А когда мы дальше говорим, что надо надеяться на изменение климата между странами и так далее... Мы просто ослабляем свой тезис — что нет территориальной проблемы. Но президент это все-таки сказал, и это уже хорошо.

— Но точку-то он не поставил.

— Ну, не поставил, да. Он дальше стал рассуждать о других проблемах, о сотрудничестве в политической области... Но второе его предложение мне тоже понравилось — что не надо играть в международный пинг-понг. То есть не надо нам предъявлять требования, потому что мы их давно уже отвергаем, а они отвергают наш подход.

Валентин Федоров Фото: ieras.ru

— И кто в итоге уступит?

— Вспомним историю. 2 сентября 1945 года военные представители Японии подписали акт о безоговорочной капитуляции. Безоговорочной, понимаете? Поэтому никаких требований Япония выдвигать не может.

А нашими политиками часто высказывается неправильный подход: мол, надо сделать так, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя ущемленной (одна — победителем, другая — побежденной). Германия и Япония проиграли войну. И за это были поражены в части своих прав.

Кстати, у нас даже медаль есть «За победу над Японией», учреждена Указом президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года. Ею награждены 1,8 млн человек. И после этого говорить, что надо так ублажить проигравшую войну Японию, чтобы ей было не обидно? Это, как минимум, неверно.

— И все же о совместном использовании. Я не знаю примеров, когда бы более сильный (а Япония, несмотря на свои трудности в экономике, все же сильнее) партнер не начинал бы преобладать над территорией. Тем более, что Токио ближе к Курилам, чем Москва.

— Это зависит уже от нашей политики, как мы себя поведем. В любом случае, хорошо, что из уст нашего президента прозвучали слова о пинг-понге, об отсутствии территориальной проблемы, так как Курилы — российские. Эти слова будут играть решающую роль в формировании подхода к данному вопросу.

— А куда девать все эти учебники, которые выпускаются в Японии, что это — их территория? Куда девать все их ноты протеста, когда кто-то из наших лидеров приезжает на Курилы?

— Вот поэтому и надо было сказать: для нас проблемы Курил не существует. И поставить точку, прекратив размягчать этот тезис.

У японцев День северных территорий, по-моему, 7 февраля. Каждый год они проводят его с большой помпой. Устраивают демонстрации перед нашим посольством, консульством, на Хоккайдо... Этого им не запретишь. Но надо понимать: нам мирный договор с Японией не нужен. Он нужен прежде всего Японии — для того, чтобы протиснуться к этим островам.

Кстати, у нас нет мирного договора и с Германией, потому что мы с ней воевали. Мы заменили его другим. В свою очередь, мирный договор у Японии есть с Китаем, но это не избавило китайские острова от притязаний Японии. Есть у Страны восходящего солнца и еще один очаг напряженности — острова Токто, которые принадлежат Южной Корее. То есть Япония сильно нагружена территориальными проблемами. И, заметьте, никто ей уступать не хочет. И не уступит. Так почему мы должны это делать?

Да и на Курилах, и на Сахалине в этом смысле настроены решительно. Вот я написал песню (Валентин Федоров давно пишет песни, которые исполняют профессиональные исполнители — ред.), ее поет Николай Сахаров, и эту песню сейчас беспрестанно крутят на Сахалине, на островах, да и вообще на Дальнем Востоке. Народ, надо сказать, очень ее приветствует. Там есть такие строки:

Мы помним дела самураев,

над нашими землями флаг

незваных гостей и хозяев,

затопленный крейсер «Варяг»...

45-й, 45-й,

для Японии проклятый.

Флаг с пятном посередине

пал, как свастика в Берлине.

* * *

Справка

Курильские острова до 1905 года были российскими. После того, как Россия проиграла русско-японскую войну, они отошли к Японии. В 1945-м, после поражения во второй мировой войне Германии и ее союзника Японии, СССР вернул Курилы под свою юрисдикцию.