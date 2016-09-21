Политика
Источник: ТАСС
08:59, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Аксенов отказался идти в Госдуму вместе с Поклонской

Глава Крыма Сергей Аксенов отказался от мандата депутата Государственной думы РФ.

Как сообщил Сергей Аксенов 20 сентября журналистам в Симферополе, он не собирается становиться депутатом ГД. «Я не планирую [идти в Госдуму], — цитирует ТАСС Аксенова. — От мандата я отказываюсь».

Отмечается, что Аксенов возглавлял федеральный список «Единой России» на выборах в Крыму. При этом сам глава Крыма отметил, что не использовал административный ресурс и не занимался агитаций, а на выборы пошел для поддержки партии.

Аксенов также выразил уверенность, что остальные 6 кандидатов «Единой России» от Крыма, среди которых прокурор Наталья Поклонская и вице-премьеры Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, станут депутатами ГД.

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