Паровозы идут в депо. Кто из триумфаторов выборов откажется от мандатов

Sobesednik.ru выяснил, кто из видных чиновников откажется от своих мандатов после победы на выборах в Госдуму.

Не прошло и суток после завершения голосования, новая Госдума еще даже близко не сформирована, а в стройных рядах мега-партии пошел массовый отказ от мандатов. Но не спешите радоваться. Уходят те, кто ушел бы в любом случае – так называемые паровозы возвращаются в свои депо.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что намерен и дальше возглавлять регион. «Я хочу продолжать работу в республике», – передает слова Хамитова его пресс-служба. Хамитов также пояснил, что жители избрали его своим руководителем всего два года назад и он не может их бросить. Он добавил, что «у меня никогда не было мыслей о том, чтобы уйти куда-то, досрочно сложив полномочия». И пообещал не давать спокойной жизни избранным депутатам. По Башкирии, напомним, в ГД прошли пятеро одномандатников от ЕР и лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов.

Также, несомненно, заранее сложит мандат бессменный глава Кузбасса Аман Тулеев. Глупо было бы сомневаться, что г-на Тулеева что-то подвигнет оставить любимое губернаторское кресло. Ну если только внезапное нападение стаи голодных йети.

– Г-н Тулеев отказывается от мандата в пользу следующего по списку, – сказал его пресс-секретарь Алексей Синицын. – Официального заявления еще не было, но Аман Гумирович душой и сердцем болеет за Кузбасс. Никуда покидать Кузбасс не планирует, планирует продолжать работать здесь в качестве губернатора. Это изначально было его решение работать в Кузбассе.

Следующими по региональному списку идут депутат облсовета и Герой труда РФ Владимир Мельник и председатель облсовета Евгений Косяненко.

Москвичи могут даже не надеяться, что у них будет возможность высказать все наболевшее депутату Собянину – в ближайшее время следует ждать отказа и №1 в списке ЕР по Москве.

Об отказе от депутатских полномочий заявил и глава Иркутской области Сергей Левченко, представитель КПРФ. Отказывается он в пользу №2 в списке по Иркутской области Алексея Пономарева.

К сожалению, бесхитростная политтехнология паровозничества, впервые на полную мощь примененная в 2003 году (использовалась как ЕР, так и другими партиями. По итогам выборов 37 кандидатов-паровозов ЕР отказались от мандатов) работает безупречно. А расценить ее иначе, как обман избирателя, довольно трудно. С другой стороны, а почему бы и нет, если избиратель до сих пор так и не понял, в чем принцип действия и не вычислил КПД паровоза.