Киев хочет отменить "опасный" для общества "закон Савченко"

Премьер Украины выступил за отмену «закона Савченко», так как он упрощает ответственность преступников.

В эфире телеканала ICTV глава правительства Украины Владимир Гройсман выступил за отмену или изменение «закона Савченко». «Закон Савченко» предусматривает, что один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы.

По мнению Гройсмана, «закон Савченко» серьезно упростил ответственность преступников и позволил десяткам тысяч людей выйти на свободу. Гройсман уверен, что «этих людей [заключенных] выпускают, и они снова начинают убивать, грабить и насиловать», поэтому «закон Савченко» надо отменить.

«Закон Саченко» был принят депутатами Верховной рады Украины в 2015 году. Сейчас под его действие попали уже 40 тысяч человек, в том числе осужденные за особо тяжкие преступления. Ранее в Генпрокуратуре Украины заявляли об опасности «закона Савченко» для общества.