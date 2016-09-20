Госдеп США признал выборы в России, но обеспокоен отчетом ОБСЕ

Госдепартамент США признал выборы в Госдуму РФ прозрачными, но с рядом оговорок.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Евросоюз отказался признать законность выборов депутатов Государственной думы в Крыму, поскольку считает вхождение полуострова в состав РФ нелегитимным. В предварительном отчете БДИПЧ ОБСЕ по итогам выборов в Госдуму говорится, что местные органы «были замечены в злоупотреблении административным ресурсом».

Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на официального представителя Государственного департамента США Джона Кирби, Штаты признают прозрачность прошедших выборов в Государственную думу РФ, однако имеют ряд «озабоченностей» в связи с процессом голосования.

«Мы признаём, что Центризбирком России провёл выборы прозрачно, однако мы отмечаем выводы, содержащиеся в отчёте (миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ ), о том, что "на электоральной среде негативно сказались ограничения основополагающих свобод и политических прав, а также продолжающиеся контроль над СМИ и давление на гражданское общество"», — заявил Кирби.

Кроме того, по мнению американских властей, процесс регистрации кандидатов был осложнен из-за предъявления чрезмерных требований, а избирательная кампания сопровождалась «использованием административных ресурсов некоторыми местными властями» и «притеснением видных представителей политической оппозиции».