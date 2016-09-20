ЕС заявил о нарушениях в ходе непризнанных им выборов в Крыму

Евросоюз отказался признать легитимность выборов в Госдуму на территории Крыма.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Франция не признает законность парламентских выборов, прошедших в Крыму, так как считает присоединение полуострова к России незаконным.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя главы европейской дипломатии Федерики Могерини, Евросоюз не признает итоги выборов депутатов Государственной думы, прошедших на территории Крыма, поскольку считает вхождение полуострова в состав РФ нелегитимным.

«Европейский союз не признает незаконную аннексию Российской Федерацией Крыма и Севастополя и поэтому не признает выборы на крымском полуострове», — заявил представитель Могерини.

Кроме того, он отметил, что наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и дипломаты государства, входящих в состав ЕС, не участвовали в наблюдении за выборами в Крыму и Севастополе.

«Поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны Европейского союза остается неизменной», — сообщил представитель главы дипломатии ЕС.

Также он подчеркнул, что в предварительном отчете БДИПЧ ОБСЕ по итогам выборов в Госдуму сказано, что местные органы «были замечены в злоупотреблении административным ресурсом» и «не всегда относились к соперникам непредвзято». Кроме того, в отчете отмечались «многочисленные процессуальные нарушения» при подсчете голосов, ограничения основных свобод и политических прав, жесткий контроль за СМИ и давление на гражданское общество.

В МИД России на выводы докладчиков ОБСЕ отреагировали с недоверием, заявив, что содержащаяся в докладе информация «не соответствует действительности».