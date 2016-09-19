Политика
Источник: РИА "Новости"
14:53, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Явку на выборы в ГД Песков назвал более высокой, чем в Европе

В Кремле явку на выборы в Госдуму назвали «стандартной».

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, в Кремле не удивились предварительной победе партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что явка на выборах в Госдуму, которые прошли накануне, отражает число политически активных граждан в России, которые регулярно голосуют на выборах, сообщает РИА «Новости».

«Приветствовалась бы более высокая явка, но не нужно, однако, умалять значение тех цифр, которые мы имеем по явке на сейчас. Ее нельзя назвать низкой», — заключил оДмитрий Песков.

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