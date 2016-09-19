Предварительную победу "единороссов" Песков назвал "доверием"

В Кремле не удивились предварительной победе партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что фракция «Народный фронт» направила в Верховную раду Украины проект о признании выборов в Госдуму России нелегитимными.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что результат показывает степень доверия, которую россияне испытывают к президенту, сообщает газета «Ведомости».

«В очередной раз Путин получил такой внушительный вотум доверия от народа страны», — заявил Песков.

Согласно итогам обработки 93% протоколов, ЦИК сообщила, что «Единая Россия» набрала 54,28% голосов. На втором месте значится КПРФ (13,45%), затем — ЛДПР (13,24%). самый низкий показатель у «Справедливой России» (6,17%).

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что общий процент явки на голосование составил 47,81%.