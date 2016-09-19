После выборов. Два варианта новой Думы – худший и лучший

В Думе будут четыре партии с некоторыми потерями для «Единой России», уверен эксперт

Эксперт Московского Центра Карнеги Андрей Колесников дал прогноз, какой будет российская Дума после выборов 18 сентября.

18 сентября в России прошли выборы в Государственную думу. Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников в разговоре с Sobesednik.ru сказал, что, по его мнению, в Думу пройдут четыре партии — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.

«Мы с [политологом] Борисом Макаренко еще в июле пришли к выводу, что в Думе буду четыре партии с некоторыми потерями для "Единой России", — напомнил Колесников. — Потери распределятся либо по мелким партиям, которые не войдут в Думу, либо по КПРФ или "Справедливой России". В принципе, этот прогноз оправдывается по нашумевшему опросу "Левады-Центра". "Яблоко" — единственная партия, которая могла стать пятой, но вряд ли пройдет».

Он отметил, что «принципиальным образом состав не изменится»: «Одномандатники так или иначе будут вынуждены примыкать к той или иной фракции, — уверен эксперт, — и в общем быть достаточно дисциплинированными депутатами в этом смысле».

Вероятность протестов после выборов Колесников отмел сразу: «Кампания вялая. Одной из ее целей было избежать протестов и сделать так, чтобы было хотя бы впечатление серьезной конкуренции, легитимности выборов, — считает эксперт. — Для этого у нас существует [председатель ЦИК] Элла Памфилова, которая пытается какие-то конфликты купировать».

То, что протестов ждать не стоит, по мнению Колесникова, «всем понятно заранее»: «Режим получит очередное подтверждение своей легитимности и окажется готовым к президентским выборам 2018 года, выполнив тем самым роль теста, или праймериз, перед более серьезными президентскими выборами, — сказал Колесников. — Результаты их тоже не менее предсказуемы, чем выборов 2016 года».

Эксперт подчеркнул, что уходящий созыв Госдумы был, по его мнению, «безусловно худшим».

«Эта Дума отличилась тем, что она приняла несколько десятков репрессивных законов, — напомнил Колесников. — Репрессивный тренд никто не отменял, поэтому я думаю, что в лучшем случае [новая Дума] будет такой же, как предыдущий состав. В худшем — она будет еще более агрессивной, репрессивной и послушной», — заключил эксперт в разговоре с Sobesednik.ru.