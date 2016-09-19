Песков заявил о добровольной отставке куратора Госдумы Хабирова

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил отставку замглавы Управления президента по внутренней политике.

Как сообщает агентство ТАСС, Песков в беседе с представителями СМИ заявил, что заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Радий Хабиров, курирующий работу Госдумы, покидает свой пост. При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что еще не видел указа об отставке Хабирова.

«Он был одним из сотрудников Управления по внутренней политике, насколько мне известно, действительно, Хабиров уходит из Управления по внутренней политике. Или уже ушел, или уходит, точно я не знаю, я не видел распоряжения по администрации, это указная должность», – отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что не в курсе, «с какой формулировкой» Хабиров покидает занимаемую должность

«Если я не ошибаюсь, по собственному желанию», – предположил Песков.

Тем временем источник, близкий к администрации президента, рассказал ТАСС, что преемником Хабирова на посту замначальника управления президента РФ по внутренней политике, ответственным за взаимодействие с Федеральным Собранием, станет Сергей Смирнов.