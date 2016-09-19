Политика
Источник: "Интерфакс"
13:27, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Лидирующий в своем округе Нарышкин не намерен сдавать мандат

Спикер нижней палаты парламента шестого созыва Сергей Нарышкин заявил, что не собирается сдавать мандат депутата Госдумы.

Об этом агентство «Интерфакс» сообщило в понедельник, 19 сентября.

«Нет, я не собираюсь сдавать мандат», — заявил Нарышкин в ходе встречи в с журналистами.

На прошедших парламентских выборах Нарышкин выдвигал свою кандидатуру в качестве одномандатника. По итогам подсчета 90% бюллетеней спикер Госдумы лидирует в своем округе «Кингисеппский» в Ленинградской области.

По данным регионального избиркома, Нарышкин уже набрал более 76 тысяч голосов избирателей. Всего в одномандатном округе, по которому выдвигался Нарышкин, проголосовали около 130 тысяч избирателей.

По итогам парламенстких выборов Нарышкин заявил, что не исключает пакетного соглашения между фракциями Государственной думы нового созыва.

«Вполне возможно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли такое соглашение по аналогии с бывшим созывом нижней палаты парламента, когда фракции между собой поделили места вице-спикеров и глав комитетов.

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