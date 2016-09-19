Главу британской партии восхищает то, как Путин "стоит за страну"

Лидер Партии независимости Великобритании Диана Джеймс в очередной раз заявила, что восхищается президентом России.

Как сообщает ежедневная газета Guardian, недавно избранная лидер Партии независимости Великобритании (UKIP) Диана Джеймс, сменившая накануне на этом посту Найджела Фараджа, подтвердила, что восхищается президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2015 году Джеймс уже называла Путина своим «политическим героем» и сильным лидером. В частности, политик отмечала, что восхищается тем, как глава РФ «стоит за свою страну».

Кроме того, Джеймс говорила о том, что у Путина возникали «требующие решения вопросы с тем, как ЕС старался подтолкнуть Украину к смене правительства, что, по его (Путина) ощущениям, создавало риски для русского населения в той стране».

Во время своего последнего интервью «Би-Би-Си» Джеймс подтвердила, что ее отношение к российскому лидеру осталось прежним. Среди других влиятельных политиков, которые вызывают ее уважение и восторг, лидер партии назвала назвала Уинстона Черчилля и Маргарет Тэтчер.

При этом, отвечая на вопрос о том, кто является ее политическим героем, Джеймс отметила, что «это явно не Трамп и Клинтон».