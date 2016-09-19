Политика
Источник: РИА "Новости"
15:09, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Франция отказалась признавать законность выборов в Крыму

Франция отказалась признать законность парламентских выборов в Крыму.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что фракция «Народный фронт» направила в Верховную раду Украины проект о признании выборов в Госдуму России нелегитимными. По мнению лидера фракции Арсения Яценюка, Россия сформировала Государственную думу незаконно.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД Франции Александра Жиоржини, французские власти не признают легитимность выборов депутатов Госдумы, прошедших на территории Республики Крым.

«Франция не признает ни законность организации, ни результаты голосования, которое прошло в Крыму 18 сентября», — заявил Жиоржини в ходе брифинга.

При этом представитель министерства подчеркнул, что позиция Франции остается неизменной: как и Евросоюз, Париж считает присоединение Крыма к России противозаконным.

18 сентября крымчане впервые участвовали в выборах в Госдуму РФ. В Крыму было образовано три одномандатных округа, еще один — в Севастополе. Правом выбора в республике обладают 1,46 миллиона человек.

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