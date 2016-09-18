Политика
Источник: ТАСС
13:22, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Заявителям о "каруселях" на выборах Памфилова пригрозила судом

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала чушью «карусели» на выборах и пригрозила судом «спекулянтам».

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Алтайском крае могут отменить итоги выборов.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что сообщения о так называемых «каруселях» на выборах являются чушью. Кроме того, Памфилова пригрозила авторам подобных заявлений судебным разбирательством, пишет ТАСС в воскресенье, 18 сентября.

«Пытаются опять истерить и спекулировать темой открепительных, что там какие-то "карусели" с открепительными – это полная чушь. Особенно это касается Москвы и Московской области, там их выдано ничтожное количество», – заявила она.

При этом Памфилова добавила, что выступающие с такими заявлениями люди не знают механизмов выборов и того, насколько строга отчетность по открепительным.

читайте также:Элла Памфилова
Политолог об отчете единороссов: В этой ситуации жалко Памфилову
Sobesednik.ru обсудил отчет «Единой России» в Москве о проделанной работе с политологом Валерием Хомяковым »

читайте также:Элла Памфилова
Дмитрий Орешкин – о двух вариантах "провала" думских выборов
Эмоциональная реакция главы ЦИК РФ накануне думских выборов — свидетельство ее честности, считает известный политолог »

Также по теме
Выбоpы-2016
Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Захарова составила возможную программу поездки с Пауэр в Сирию
13:49, 18 Сентября 2016
Мария Захарова предположила, как бы могла выглядеть ее совместная с Самантой Пауэр поездка в Сирию
»
Унесенные тайфуном. Почему тонет Приморье?
13:06, 18 Сентября 2016
Как жители Приморья спасаются от самого страшного за последние 40 лет тайфуна, узнал Sobesednik.ru
»
Захарова предложила Пауэр "интересную прогулку" по Сирии
12:00, 18 Сентября 2016
Представитель МИД РФ предложила постпреду США при ООН «узнать, что такое стыд», вместе с ней поехав в Сирию
»