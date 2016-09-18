Заявителям о "каруселях" на выборах Памфилова пригрозила судом

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала чушью «карусели» на выборах и пригрозила судом «спекулянтам».

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Алтайском крае могут отменить итоги выборов.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что сообщения о так называемых «каруселях» на выборах являются чушью. Кроме того, Памфилова пригрозила авторам подобных заявлений судебным разбирательством, пишет ТАСС в воскресенье, 18 сентября.

«Пытаются опять истерить и спекулировать темой открепительных, что там какие-то "карусели" с открепительными – это полная чушь. Особенно это касается Москвы и Московской области, там их выдано ничтожное количество», – заявила она.

При этом Памфилова добавила, что выступающие с такими заявлениями люди не знают механизмов выборов и того, насколько строга отчетность по открепительным.