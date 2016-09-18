Политика
Источник: РИА "Новости"
12:23, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Сорвать выборы в Госдуму в Киеве пытались трое с собакой

Трое с собакой пытались помешать россиянам голосовать на выборах ГД в Киеве, заблокировав дверь избирательного участка.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Украина пыталась препятствовать проведению думских выборов на своей территории. Однако выборы в Госдуму на Украине все же проходят.

Как сообщило РИА «Новости», трое мужчин с большой собакой пытались заблокировать вход в здание российского посольства в Киеве, чтобы помешать россиянам голосовать на думских выборах. На территории посольства организован избирательный участок.

По последним данным, в ходе потасовки полиции удалось разблокировать дверь на избирательный участок. Одного из пытавшихся сорвать голосование россиян в Киеве задержали. Двоих задержать не удалось. Известно, что одним из злоумышленников оказался депутат горсовета Киева от националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко.

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