Политика
Источник: ТАСС
11:25, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Итоги выборов в Алтайском крае оказались под угрозой отмены

Глава ЦИК РФ пригрозила отменой результатов выборов в Алтайском крае из-за планировавшихся «круизных голосований».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 18 сентября в России проходит единый день голосования. В Северной Осетии уже избрали главу региона.

Как передает ТАСС, глава ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала отменить результаты выборов в Алтайском крае, если подтвердятся факты фальсификаций. О планировавшихся на избирательных участках «круизных голосованиях» сообщил кандидат по 39-тому избирательному округу Барнаула от «Яблока» Владимир Рыжков. По его словам, злоумышленники планировали привести на избирательные участки нанятых студентов и дать им бюллетени стариков, не участвующих в выборах, чтобы они проголосовали определенным образом.

Кроме того, в Алтайском крае проверяют информацию о якобы организованных в Барнауле «каруселях». Сейчас все факты нарушений на выборах проверяются правоохранительными органами. По результатам проверки примут решение. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

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