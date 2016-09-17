Памфилова отчиталась о проделанной работе для выборов на Украине

Россия обеспечила Украину необходимыми средствами для проведения выборов в Госдуму на Украине.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, МИД России подтвердил возможность участия в выборах в Госдуму россиян, проживающих на территории Украины.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Россия сделала всё, что должна была, для успешного проведения голосования на территории Украины, сообщает РИА «Новости».

«Все бюллетени доставлены, участки подготовлены, все сделано. Остальное — безопасность — должно обеспечить государство, то, на территории которого находятся избирательные участки. Во всяком случае есть взаимопонимание с ОБСЕ», — сказала Памфилова.

Она также выразила надежду, что процедура голосования продёт без инцидентов.