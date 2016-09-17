Политика
Источник: РИА «Новости»
11:47, 17 Сентября 2016 Версия для печати

Памфилова отчиталась о проделанной работе для выборов на Украине

Россия обеспечила Украину необходимыми средствами для проведения выборов в Госдуму на Украине.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, МИД России подтвердил возможность участия в выборах в Госдуму россиян, проживающих на территории Украины.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Россия сделала всё, что должна была, для успешного проведения голосования на территории Украины, сообщает РИА «Новости».

«Все бюллетени доставлены, участки подготовлены, все сделано. Остальное — безопасность — должно обеспечить государство, то, на территории которого находятся избирательные участки. Во всяком случае есть взаимопонимание с ОБСЕ», — сказала Памфилова.

Она также выразила надежду, что процедура голосования продёт без инцидентов.

Также по теме
Выбоpы-2016
Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Врач-пульмонолог: В России Хиллари Клинтон бы не вылечили
11:53, 17 Сентября 2016
Врач-пульмонолог оценил для Sobesednik.ru шансы Хиллари Клинтон на полное выздоровление после поставленного ей диагноза
»
Анна Невская: Нагиев подошёл первым!
11:04, 17 Сентября 2016
Sobesednik.ru поговорил с актрисой Анной Невской о совместной работе с Дмитрием Нагиевым и пользе телесериалов
»
Эксперт: Рейтинг самых угоняемых премиум-авто в РФ изменился
10:17, 17 Сентября 2016
Эксперт в области автозащиты рассказал о том, как реальное число угонов в России отличается от статистики ГИБДД
»