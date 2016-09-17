Георгий Сатаров: Почему провалится перестройка вертикали

Колумнист Sobesednik.ru Георгий Сатаров – о тщетности попыток власти бороться с коррупцией в своих рядах.

Ну, нашли у полковника Захарченко, одного из главных по борьбе с коррупцией в МВД, валюты на 8 млрд руб. Судачат: это всё? Или только карманные расходы?

Не он первый, не он последний. Не в этом же дело. Интересно, что будет дальше. Не в том смысле, у кого следующего найдут кошелек миллиардов на 20, а в том, что будет со страной.

Сейчас наложились друг на друга два интересных процесса. Один – попытка Путина выскользнуть из-под давления собственной пирамиды власти, от которой он всегда зависел. Мы видим это в постепенной чистке его ближайшего окружения. Второй процесс – обострение борьбы между теми, кто раньше относительно мирно делил пирог (бюджет, национальные богатства, наши взятки и т.п.). Мы видим это по периодическим наездам силовых и правоохранительных ведомств друг на друга.

Георгий Сатаров Фото: Стоп-кадр YouTube

Пятнадцать лет они более или менее уживались, стремительно богатели, обустраивались – здесь и на Западе, селили там жен и детей, строили планы будущей светлой жизни. И теперь это благополучие рушится. Запад перестал быть комфортным прибежищем из-за «внешней политики» Путина, которую они молчаливо одобряли. Своя страна превращается в сплошное минное поле. Неизвестно, под кем полыхнет завтра; и неважно, свой ты для него или просто лояльный попутчик. Не застрахован никто.

Не знаю, осознает ли Путин, что проблемы – и у него. Не те, которые заставляют его менять окружение, готовясь к президентским выборам и надежному будущему после их победного завершения. Другие.

Во-первых, за два года выстроить новую надежную вертикаль нереально. Начинать надо было года три назад. Во-вторых, пришедшие на новенького, понимая, что они теперь встроены в систему, работающую по вахтовому методу, будут первым делом набивать мошну. И в-третьих, те, кто останется, вряд ли будут прикрывать его своим телом, если случится вдруг нечто, против чего выстраивают редуты. Ведь генералы из ближайшего окружения на амбразуры не бросаются. А с полковниками сами видите, что происходит.