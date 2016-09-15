Политика
Источник: ТАСС
13:09, 15 Сентября 2016 Версия для печати

В Кремле нет "какой-либо информации" об отставке Бастрыкина

В Кремле не смогли ответить на вопрос о возможной отставке главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Ранее Sobesednik.ru писал о появившейся в СМИ информации о том, что в отставку может уйти глава СК РФ Александр Бастрыкин. Однако официальный представитель СК РФ Владимир Маркин опроверг это, призвав журналистов «не смешить людей».

Как передает ТАСС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что пока в Кремле о возможной отставке Бастрыкина не знают: «Мне ничего об этом неизвестно, я не могу ответить на этот вопрос». Песков добавил, у него нет «какой-либо информации» по этому вопросу.

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