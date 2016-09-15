Путин обратился к россиянам накануне выборов в Госдуму

Вечером 15 сентября, за два дня до начала голосования на выборах в Госдуму, Владимир Путин выступил с телеобращением.

Президент России призвал россиян принять участие в голосовании.

Путин подчеркнул, что «всем участникам избирательной кампании в России были созданы равные условия»

Глава государства отметил, что все россияне заинтересованы в том, чтобы в новом составе парламента появились энергичные, достойные и честные люди.

В заключение Путин сказал, что рассчитывает на проявление взвешенной гражданской позиции россиян и на их ответственность.