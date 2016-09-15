Политика
13:39, 15 Сентября 2016 Версия для печати

На стройку Керченского моста в Крыму может приехать Путин

Вслед за Дмитрием Медведевым с ходом строительства Керченского моста в Крыму может ознакомиться Владимир Путин.

Как передает ТАСС, премьер России Дмитрий Медведев с вертолета осмотрел строительство Керченского моста в Крыму. Медведев приехал на полуостров, чтобы поучаствовать в заседании президиума Госсовета. На заседании будут обсуждать развитие транспортной системы юга России.

В это же время «Интерфакс» распространил заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что президент РФ также может включить в свой рабочий график посещение стройки в районе Керченского моста. Путин уже прибыл в Крым и вместе с Медведевым примет участие в заседании Госсовета.

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