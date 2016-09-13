Угрозу Киева выйти из ПАСЕ депутат Госдумы назвал "шантажом"

Депутат Госдумы Алексей Пушков назвал угрозы Украины выйти из ПАСЕ «шантажом» и уверен, что Киев на это не пойдет.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Украина пригрозила отказаться от участия в работе ПАСЕ, если полномочия российской делегации в европейском парламенте восстановят.

Как передает ТАСС, глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков назвал заявление украинских властей о возможном выходе из ПАСЕ «попыткой шантажа руководства ассамблеи».

По мнению Пушкова, Украина не решится отказываться от работы в ПАСЕ: «Для страны, у которой не так много возможностей воздействовать на ситуацию, это будет означать, что она сама себя лишит одной из таких возможностей».

В своем Twitter Пушков и вовсе написал, что Киев «побоится» выйти из ПАСЕ.

Климкин заявил, что Украина выйдет из ПАСЕ, если России вернут все ее полномочия. Очень похоже на шантаж. Но никуда Киев не уйдет: побоится. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 сентября 2016 г.