Политика
Источник: ТАСС
12:02, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Угрозу Киева выйти из ПАСЕ депутат Госдумы назвал "шантажом"

Депутат Госдумы Алексей Пушков назвал угрозы Украины выйти из ПАСЕ «шантажом» и уверен, что Киев на это не пойдет.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Украина пригрозила отказаться от участия в работе ПАСЕ, если полномочия российской делегации в европейском парламенте восстановят.

Как передает ТАСС, глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков назвал заявление украинских властей о возможном выходе из ПАСЕ «попыткой шантажа руководства ассамблеи».

По мнению Пушкова, Украина не решится отказываться от работы в ПАСЕ: «Для страны, у которой не так много возможностей воздействовать на ситуацию, это будет означать, что она сама себя лишит одной из таких возможностей».

В своем Twitter Пушков и вовсе написал, что Киев «побоится» выйти из ПАСЕ.

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