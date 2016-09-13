Политика
Источник: "Интерфакс"
07:37, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Россия проконтролирует соблюдение режима перемирия в Сирии

В Сирии вступил в силу режим прекращения огня, о котором договорились США и Россия на переговорах в Женеве.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что американцы обратились к вооруженной сирийской оппозиции с призывом соблюдать соглашение РФ и США о перемирии в Сирии.

Как сообщил «Интерфакс», с 19:00 12 сентября в Сирии вступил в силу режим прекращения боевых действий. Российская сторона для этого выполнила все необходимые мероприятия, в том числе развернула оперативные группы в сирийских провинциях.

В Минобороны РФ подчеркнули, что надеются на то, что все стороны будут соблюдать режим прекращения огня, а также добавили, что поставка гуманитарной помощи в Сирию будет продолжена.

Российская сторона держит ситуацию в Сирии под контролем и использует беспилотники для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня.

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