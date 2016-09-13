Политика
Источник: ТАСС
11:22, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Нового премьер-министра Армении считают "символом перемен"

Бывший мэр Еревана Карен Карапетян официально назначен на пост премьер-министра Армении.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в ходе заседания исполнительного органа и совета Республиканской партии Армении (РПА) на должность нового премьер-министра Армении был единодушно выдвинут 53-летний Карен Карапетян. В 2010-2011 годах Карапетян занимал пост мэра Еревана, а в последние годы исполнял обязанности генерального директора компании «Газпром Межрегионгаз».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента Армении Сержа Саргсяна, во вторник, 13 сентября, глава республики подписал указ о назначении Карапетяна на должность премьер-министра страны.

«Назначить Карена Карапетяна премьер-министром Республики Армения», — цитирует текст документа ТАСС.

После того, как в прошлый четверг, 8 сентября, кандидатуру Карапетяна получила единогласную поддержку РПА, глава страны в своей речи выразил уверенность в том, «что, работая эффективно, Карен Карапетян может стать своеобразным символом перемен в Армении». По мнению Саргсяна, новый премьер-министр «сумеет повести все будущее развитие страны» «в современном духе».

«Я увидел уверенность, а, самое главное, веру в то, что поставленные цели реалистичны и реализуемы», - отметил президент после бесед с Карапетяном.

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