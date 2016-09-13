Политика
Источник: «Собеседник» №34-2016
17:00, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Михаил Осокин: Обидеть Обаму должен каждый?

Барак Обама
Барак Обама
Фото: Global Look Press

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин — об причудливых проявлениях «обамофобии» в России.

В Новосибирске начали выпускать древесный уголь под названием «Обамавуд».

На фабрике, видимо, считают, что придумали очень смешно: ведь уголь черный – да еще и такое название, с большим политическим смыслом.

Смысл объясняет директор фабрики, с гордостью демонстрируя свои лингвистические познания: «Обама переводится с местного языка в Кении как «кривой», к нему я сам уже добавил английское «вуд» («дерево»). То есть кривое дерево». Таким названием угля на фабрике решили осудить кривое, неправильное отношение президента США к России.

Михаил Осокин
Михаил Осокин
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

И вот примерно так же Обаму пытаются пнуть многие: в разных городах придумывают антиамериканские акции – искренне или чтобы понравиться властям. Например, ему посвятили специальный «политический шоколад» – с карикатурами и стихами. Особенно хороши вот эти почти пушкинские строки:

Не болтай, мужик и дама! 
Тебя подслушает Обама!

У социологов есть понятие «гомеостатическое общество». Это такая система, которую власти пытаются сохранить в застывшем состоянии – и такой системой легче управлять, если сказать населению, что на него собираются напасть, и показать ему врага.

Вот примерно так и действуют наши политики, которые повсюду находят американский след. Впрочем, европейцам тоже отведена роль врага. А как их пообиднее обозвать – это услужливо подсказывают мастера культуры, например Проханов в своем романе «Время золотое»: «Европейские лидеры – эти ничтожные выморочные клерки».

А в Перми к делу подошли проще, без подобных литературных изысков. В магазинах появились конфеты с портретами Меркель и других лидеров ЕС. Такое сакральное поедание врагов... Только, мне кажется, продукт выбрали неудачно. Меркель и другие европейские политики изображены на леденцах: то есть, чтобы этих политиков съесть, придется их долго облизывать.

читайте также:Стикеры с «победной» тематикой очень популярны среди автомобилистов
"Обама – чмо"? А ты – кто? Что наклейки расскажут о водителе
Sobesednik.ru узнал у эксперта, что говорит о владельце машины наклейка на его авто »

читайте также:Лидеры Турции и Украины встретились в Вашингтоне с Бараком Обамой
Что Обама, Порошенко и Эрдоган говорили о России за закрытыми дверями
Sobesednik.ru поговорил с экспертами о том, зачем Обама встречался с Порошенко и Эрдоганом и могла ли речь идти о России »

Осокин Михаил

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Эксперт Transparency International: Арест Одинцева грозит отставкой Вайно
17:37, 13 Сентября 2016
Заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл Россия» рассказал о странностях в уголовном деле СЛО «Россия».
»
Сколько денег вернут отставникам по "военной ипотеке"
17:29, 13 Сентября 2016
Уволенным из армии военным могут вернуть ипотечные накопления. Sobesednik.ru узнал, сколько денег потерял каждый из них
»
11 малоизвестных фактов, касающихся рака груди
17:02, 13 Сентября 2016
Эксперты из Канады назвали 11 малоизвестных фактов, связанных с раком груди
»