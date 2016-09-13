Михаил Осокин: Обидеть Обаму должен каждый?

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин — об причудливых проявлениях «обамофобии» в России.

В Новосибирске начали выпускать древесный уголь под названием «Обамавуд».

На фабрике, видимо, считают, что придумали очень смешно: ведь уголь черный – да еще и такое название, с большим политическим смыслом.

Смысл объясняет директор фабрики, с гордостью демонстрируя свои лингвистические познания: «Обама переводится с местного языка в Кении как «кривой», к нему я сам уже добавил английское «вуд» («дерево»). То есть кривое дерево». Таким названием угля на фабрике решили осудить кривое, неправильное отношение президента США к России.

Михаил Осокин Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

И вот примерно так же Обаму пытаются пнуть многие: в разных городах придумывают антиамериканские акции – искренне или чтобы понравиться властям. Например, ему посвятили специальный «политический шоколад» – с карикатурами и стихами. Особенно хороши вот эти почти пушкинские строки:

Не болтай, мужик и дама!

Тебя подслушает Обама!

У социологов есть понятие «гомеостатическое общество». Это такая система, которую власти пытаются сохранить в застывшем состоянии – и такой системой легче управлять, если сказать населению, что на него собираются напасть, и показать ему врага.

Вот примерно так и действуют наши политики, которые повсюду находят американский след. Впрочем, европейцам тоже отведена роль врага. А как их пообиднее обозвать – это услужливо подсказывают мастера культуры, например Проханов в своем романе «Время золотое»: «Европейские лидеры – эти ничтожные выморочные клерки».

А в Перми к делу подошли проще, без подобных литературных изысков. В магазинах появились конфеты с портретами Меркель и других лидеров ЕС. Такое сакральное поедание врагов... Только, мне кажется, продукт выбрали неудачно. Меркель и другие европейские политики изображены на леденцах: то есть, чтобы этих политиков съесть, придется их долго облизывать.