Путин обсудил с Совбезом Сирию, "Кавказ-2016" и саммит СНГ

Владимир Путин обсудил с Совбезом России кризис в Сирии, военные учения «Кавказ-2016» и саммит стран СНГ.

На сайте Кремля разместили отчет о проведенном российским президентом совещании с членами Совета безопасности России. В ходе встречи Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии, в том числе достигнутые США и Россией договоренности о перемирии.

Также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал президенту об итогах военных учений «Кавказ-2016». Кроме того, на совещании детально обсудили предстоящий саммит стран СНГ, который пройдет 16 сентября в Бишкеке.