Экс-соперник Лукашенко о выборах в Беларуси: Есть политическая победа

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Татьяна Короткевич рассказала Sobesednik.ru о нарушениях в ходе прошедших выборов.

По данным Центризбиркома, итоговая явка на парламентских выборах в Белоруссии составила 74,32%. Всего для граждан страны открылись более 6 тысяч избирательных участков, в 14:00 воскресенья, 11 сентября, ЦИК признал выборы состоявшимися. Граждане Белоруссии выбрали из 485 претендентов 110 депутатов в 110 округах. Многочасовой подсчёт голосов уже завершился, окончательные итоги выборов в нижнюю палату Национального собрания планируют утвердить в пятницу.

Один из лидеров гражданской кампании «Говори правду», экс-кандидат на пост президента Белорусcии в 2015 году Татьяна Короткевич в интервью Sobesednik.ru рассказала о том, почему прошедшие в республике выборы нельзя назвать честными и какой повод для радости принесли их итоги.

– Татьяна Николаевна, как вы оцениваете прошедшие парламентские выборы?

– Невозможно назвать честными выборами те выборы, которые прошли, потому что по многим участкам, где шли демократы и реально боролись за электоральную победу, никто не знает реальных цифр. Что касается процедуры проведения выборов, подведения итогов, голосования, в моем округе было обеспечено стороннее наблюдение, и в подавляющем большинстве участков не было прозрачного подсчета голосов, были зафиксированы вбросы. Но есть политическая победа: в нашем парламенте будут два представителя демократических сил. Я считаю, что это большой результат, в том числе и заслуга нашей команды «Говори правду», меня как кандидата на прошлой президентской кампании, потому что именно мы отстаивали стратегию участия в политической жизни всех демократических организаций. Мы отстаивали точку зрения, что нужно непрерывно работать с людьми, как мы это делаем. Итогом послужило то, что многие демократические силы участвовали в этой кампании и все стояли на нашей платформе мирных перемен: нужны реформы, нужны изменения, но мирным путем. Поэтому сегодня мы считаем, что эти выборы – все-таки большой шаг вперед.

– Пока известны только предварительные результаты голосования. Как вы оцениваете свои шансы на этих выборах?

– Конечно, электоральная победа за мной. Очень многие люди голосовали вчера за меня, очень многие люди еще в начале выборов определились, что они будут голосовать за меня. Хочу сказать, что на участке, где независимым наблюдателем была моя мама, я победила!

– Ваша мама рассказывала о каких-то нарушениях в ходе голосования?

– Были нарушения. Были расхождения в явке, были нарушения при осуществлении голосования на дому. Она [мама] наблюдала, как людей принуждали к досрочному голосованию, особенно тех, кто живет в общежитиях. Многие избиратели приходили и говорили: «Нас толкают в плечи, говорят: "Иди голосуй!"».

Поэтому на отдельно взятом прекрасном участке была победа. И она чувствовалась везде, потому что я очень активно проводила свою кампанию: каждый день в округе, сбор подписей, пикетирование, акции. Поэтому мы и говорим сегодня, что в данном случае этих демократов «назначили», но было бы очень здорово, если бы они взяли эти мандаты и продолжали эту работу. Нужно проявлять инициативу, нужны какие-то альтернативные видения, разные социальные и экономические решения.

– Какие пункты вы считаете самыми важными в своей программе с точки зрения ваших избирателей?

– Экономические и социальные пункты. Я говорила о том, что буду продвигать инициативу государственной устойчивой программы в отношении развития малого и среднего бизнеса и все, что [направлено] в сторону структурных реформ. Конечно, очень важный аспект – это социальная поддержка: реформа пенсионного обеспечения, отмена декрета о предупреждении социального иждивенчества (также называемого законом о тунеядстве – прим. ред.), поддержка женщин для того, чтобы они были более привлекательными для работодателя. И, конечно, третий блок, касающийся государственного управления – там много чего нужно сделать. В первую очередь, конечно, нужно обеспечить выборность местной власти для того, чтобы люди чувствовали, что они могут принимать решения на разных уровнях и что власть их уважает.