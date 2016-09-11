США призвали сирийскую оппозицию соблюдать режим перемирия

Американцы обратились к вооруженной сирийской оппозиции с призывом соблюдать соглашение РФ и США о перемирии в Сирии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что США и РФ разработали план, который может позволить перейти к мирному урегулированию конфликта в Сирии.

Как сообщили зарубежные СМИ, спецпредставитель США по Сирии Майкл Ратни обратился к вооруженной оппозиции в Сирии с письмом, в котором призвал соблюдать условия соглашения между РФ и США. Документ дает право на оборону войскам оппозиции в случае атак со стороны РФ или войск сирийской армии.

Соглашение о 48-часовом перемирии в Сирии вступит в силу 12 сентября. Если условия перемирия будут соблюдены, то оно может быть продлено.

Отмечается, что Ратни уверен, что соглашение между США и РФ по Сирии – «лучший способ» сохранить жизни сирийцев.