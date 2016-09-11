Политика
Источник: ТАСС
09:42, 11 Сентября 2016 Версия для печати

Киев допустит выборы в ГД РФ на Украине при их отмене в Крыму

Власти Украины назвали условия для проведения выборов в Госдуму РФ на украинских участках.

Ранее Sobesednk.ru писал о том, что президент Украины Петр Порошенко поручил главе МИД Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму РФ на территории Украины. Позднее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК планирует обсудить с МИД РФ проблему запрета голосования россиян на Украине.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Украины, Киев допустил возможность проведения выборов в Госдуму на участках в российских дипломатических представительствах, находящихся на Украине, только при условии отказа Москвы организовывать голосование в Крыму и Севастополе.

«Проведение выборов депутатов Госдумы России в помещениях российских дипломатических представительств на Украине возможно исключительно после отказа российской стороны от проведения выборов на "оккупированных" территориях Украины», – заявили в Министерстве иностранных дел страны.

Кроме того, украинские власти потребовали от России «исключения из федеральных списков кандидатов в депутаты, выдвинутых российскими политическими партиями в региональных группах, которые охватывают» Крым и Севастополь.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявляла, что помещения посольства и консульств России на Украине невозможно использовать для проведения выборов в Госдуму РФ, так как это противоречит законодательству Украины и международным договорам, участниками которых являются обе страны.

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