Политика
Источник: ТАСС
08:44, 10 Сентября 2016 Версия для печати

Приезд Шойгу в Крым на Украине назвали "пренебрежением"

МИД Украины направил ноту протеста России в связи с визитом министра обороны РФ Шойгу в Крым.

Как сообщила пресс-служба МИД Украины в минувшую пятницу, 9 сентября, ведомство недовольно «несогласованным с украинской стороной пребыванием на ее суверенной территории» министра обороны РФ Сергея Шойгу, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение МИД.

В заявлении ведомства также отмечено, что визит Шойгу является «откровенным пренебрежением со стороны российской власти государственным суверенитетом Украины».

Нота протеста была направлена в российский МИД.

Напомним, Шойгу прибыл в Крыму 9 сентября для того, чтобы проинспектировать ход учений «Кавказ 2016».

читайте также:Владимир Путин и Виктор Золотов
Михаил Осокин: Золотов в Крыму потеснит Шойгу
Обозреватель Sobesednik.ru рассуждает о крымской интриге и задабривании «Единой Россией» россиян перед выборами »

Также по теме
Украина
Карпухина Мария

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

У полковника МВД Захарченко при обыске нашли 8 млрд наличными
07:27, 10 Сентября 2016
В квартире полковника Дмитрия Захарченко, работавшего замначальника управления «Т», нашли 123 миллиона долларов
»
Васильев хочет жениться на Бабкиной
07:02, 10 Сентября 2016
Целая обойма звезд собралась на показе коллекции одежды Надежды Бабкиной для корпулентных женщин, узнал Sobesednik.ru
»
Дмитрий Быков: Что показало современное 1 сентября
00:01, 10 Сентября 2016
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о проблемах современной общеобразовательной школы
»