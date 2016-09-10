Приезд Шойгу в Крым на Украине назвали "пренебрежением"

МИД Украины направил ноту протеста России в связи с визитом министра обороны РФ Шойгу в Крым.

Как сообщила пресс-служба МИД Украины в минувшую пятницу, 9 сентября, ведомство недовольно «несогласованным с украинской стороной пребыванием на ее суверенной территории» министра обороны РФ Сергея Шойгу, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение МИД.

В заявлении ведомства также отмечено, что визит Шойгу является «откровенным пренебрежением со стороны российской власти государственным суверенитетом Украины».

Нота протеста была направлена в российский МИД.

Напомним, Шойгу прибыл в Крыму 9 сентября для того, чтобы проинспектировать ход учений «Кавказ 2016».