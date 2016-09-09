В Совете Безопасности ООН обсудят новое ядерное испытание КНДР

9 сентября во второй половине дня пройдёт внеочередная встреча Совета Безопасности ООН из-за ядерного испытания КНДР.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, подозрения Южной Кореи об очередных ядерных испытаниях в КНДР подтвердили северокорейские власти. Власти Северной Кореи официально сообщили о проведении пятых ядерных испытаний.

За проведение заседания Совета Безопасности ООН выступили лидеры Южной Кореи, Японии и США, сообщает агентство Kyodo.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ переговорил по телефону с президентом США Бараком Обамой по поводу случившегося. Также с американским лидером по поводу ядерного испытания переговорил президент Республики Корея Пак Кын Хе.