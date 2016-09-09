Лавров обсудит испытания КНДР с США и Японией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия озабочена проведением ядерных испытаний в Северной Корее.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что после проведения в Северной Корее очередных ядерных испытаний сейсмологи зафиксировали на территории Корейского полуострова мощные подземные толчки. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находится в районе северокорейского полигона для испытания ядерного оружия.

Как пишет «Интерфакс», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров намерен провести встречу с госсекретарем США Джоном Керри и главой МИД Японии Фумио Кисидой. Глава российского МИДа отметил, что по итогам переговоров властям КНДР будет послан «сильный сигнал» о необходимости строго следовать резолюциям Совета Безопасности ООН в связи с проведением очередных ядерных испытаний.

«Я так же (как и госсекретарь США — прим. ред.) собираюсь обсудить этот вопрос утром с коллегой (из Японии — прим. ред.). У нас будет перерыв в переговорах (с Керри)», — сообщил журналистам Лавров. Также он добавил, что Россия всерьез обеспокоена ядерными испытаниями КНДР.

«Мы очень серьезно озабочены проведением испытания. Резолюции СБ ООН должны выполняться, мы пошлем соответствующий, сильный сигнал об этом», — добавил министр.