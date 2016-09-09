Политика
Источник: Зарубежные СМИ
07:35, 09 Сентября 2016 Версия для печати

КНДР уличили в пятых по счету мощнейших ядерных испытаниях

Северную Корею заподозрили в проведении пятых по счету испытаний ядерной бомбы мощностью в 10 килотонн.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Как сообщили зарубежные СМИ, власти Южной Кореи подозревают, что в КНДР провели очередные испытания ядерной бомбы. Предполагают, что на этот раз Северная Корея испытала бомбу мощностью в 10 килотонн. В прошлый раз КНДР испытывала бомбу мощностью лишь в 6 килотонн. Сейчас специалисты устанавливают, действительно ли в Северной Корее испытали ядерную бомбу.

В это же время президент Южной Кореи Пак Кын Хе назвала возможные испытания ядерного оружия в КНДР демонстрацией «маниакального безумия» Северной Кореей.

Премьер Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, выразил решительный протест КНДР в связи с возможными ядерными испытаниями.

читайте также:КНДР
Востоковед: В КНДР не согласны с ролью "мальчика для битья"
Востоковед призвал не переоценивать ультиматумы властей КНДР о ядерном ударе и не ждать войны на Корейском полуострове »

Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Законные способы не идти в армию: что важно знать
07:02, 09 Сентября 2016
Что надо знать, чтобы не забрили в армию вопреки закону, узнал Sobesednik.ru
»
Титулованный боксер из России умер после сердечного приступа
06:54, 09 Сентября 2016
Известный российский боксер Роман Романчук скончался в возрасте 37 лет после сердечного приступа
»
Сын Киркорова просит купить ему гантели
06:10, 09 Сентября 2016
Филипп Киркоров уже три месяца не видел собственных детей, узнал Sobesednik.ru
»