КНДР уличили в пятых по счету мощнейших ядерных испытаниях

Северную Корею заподозрили в проведении пятых по счету испытаний ядерной бомбы мощностью в 10 килотонн.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Как сообщили зарубежные СМИ, власти Южной Кореи подозревают, что в КНДР провели очередные испытания ядерной бомбы. Предполагают, что на этот раз Северная Корея испытала бомбу мощностью в 10 килотонн. В прошлый раз КНДР испытывала бомбу мощностью лишь в 6 килотонн. Сейчас специалисты устанавливают, действительно ли в Северной Корее испытали ядерную бомбу.

В это же время президент Южной Кореи Пак Кын Хе назвала возможные испытания ядерного оружия в КНДР демонстрацией «маниакального безумия» Северной Кореей.

Премьер Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, выразил решительный протест КНДР в связи с возможными ядерными испытаниями.