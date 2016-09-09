Политика
Источник: РИА "Новости"
14:42, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Глава Приднестровья захотел объединиться с РФ перед выборами

Желание Приднестровья объединиться с Россией власти Молдавии объяснили предстоящими в республике выборами.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук издал указ, по которому правительству Приднестровья необходимо привести законодательство республики в соответствие с российским.

Как сообщило РИА «Новости», премьер Молдавии Павел Филип уверен, что намерение Приднестровья присоединиться к России – популистский шаг Шевчука накануне выборов в республике. Однако более детально прокомментировать указ Шевчука Филип не смог: «Более детальный комментарий я дам тогда, когда ознакомлюсь с этой информацией».

На референдуме в 2006 году большинство жителей Приднестровья высказались за независимость от Молдавии и объединение с Россией.

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