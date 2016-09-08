Политика
Источник: Американские СМИ
08:00, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Трамп поладит с Путиным для хороших отношений между РФ и США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания установит очень хорошие отношения с РФ.

О желании установить хорошие отношения с РФ и президентом России Владимиром Путиным миллиардер Дональд Трамп заявил в эфире американского телеканала NBС.

«Я рассчитываю, что у нас будут очень, очень хорошие отношения с Путиным и Россией. <...> Я думаю, что я могу с ним поладить», — сказал Трамп.

По его словам, у Путина получается быть лидером лучше, чем у нынешнего президента США Барака Обамы. Трамп также отметил, что собирается говорить о президенте РФ хорошие вещи.

«Если он (Владимир Путин — прим. Sobesednik.ru) говорит обо мне хорошее, то я тоже буду говорить хорошее о нем», — заявил миллиардер.

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Карпухина Мария

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