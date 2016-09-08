РФ не волнует мнение стран ЕС о легитимности выборов в Крыму

Россия не будет принимать во внимание мнение иностранных парламентов при проведении выборов в Госдуму в Крыму.

Как сообщил «Интерфакс», российские власти не намерены реагировать на возможное непризнание выборов в Госдуму со стороны парламентов других стран. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков: «В данном случае это решение не будет играть какой-либо роли и никак не будет восприниматься Москвой, потому что Крым — это территория России. Это решение мы не сможем признать или принять во внимание».

Поводом для заявления Пескова стало обращение депутатов Верховной рады Украины к парламентам европейских государств с просьбой не признавать итоги думских выборов в Крыму. Украинцы также призвали европейских парламентариев воздержаться от наблюдения за выборами на полуострове.