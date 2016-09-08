Премьер Казахстана назначен главой Комитета нацбезопасности

Президент Казахстана уволил премьер-министра и назначил его главой Комитета национальной безопасности.
Как сообщили на сайте казахстанского президента, Нурсултан Назарбаев подписал указ об увольнении премьер-министра Казахстана Карима Масимова. Масимов теперь будет занимать пост главы Комитета национальной безопасности (КНБ).
Временно исполнять обязанности премьера Казахастана будет первый зам Масимова Бакытжан Сагинтаев. Среди состава правительства никаких перестановок нет.
Отмечается, что Владимир Жумаканов, который ранее возглавлял КНБ, станет советником Назарбаева.