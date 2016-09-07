Станислав Белковский: Курилы – в обмен на Крым?

Обозреватель Sobesednik.ru Станислав Белковский – о встрече Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Тут намедни президент РФ Владимир Путин встретился во Владивостоке с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Обсуждалось много полезных мелочей, но главное – судьба Южных Курил. Они же, по японской терминологии и классификации, «северные территории», которые, как считают японцы, надо передать под контроль Токио. И тогда – о, счастье! – будут сняты последние (они же единственные) препятствия на пути подписания мирного договора между Японией и РФ. А то получается, что в отношениях наших двух стран Вторая мировая война еще формально и не закончилась.

После владивостокского саммита в московском политбомонде поползли такие слухи. Путин готов отдать Японии острова, цена вопроса – многомиллиардные инвестиции в наш Дальний Восток. И другая версия: Путин опять же готов отдать острова, но в обмен на официальное признание со стороны Токио принадлежности РФ полуострова Крым.

Станислав Белковский Фото: Стоп-кадр YouTube

Оба слуха предполагают, что сделка по Южным Курилам свершится уже до конца текущего года. В качестве дополнительного бонуса Россия еще может способствовать ядерному разоружению КНДР и вообще призванию к порядку молодого тоталитарного лидера Ким Чен Ына, который Японию несколько отчетливо раздражает (бесит).

В жизни нашей возможно всё. Тем не менее рискну прокомментировать эти слухи с позиций реальной политики. Думаю, Кремль вполне заинтересован в схеме размена Южных Курил на Крым. Ну типа РФ легально отдает Японии острова, а взамен мировое сообщество признает, что Крым таки наш. И мне представляется, что на таких условиях Путин бы на сделку пошел.

Другой вопрос: Япония, при всем к ней уважении, еще не есть международное сообщество. Позиция Токио не определяет судьбу полуострова. Правильный результат – это когда принадлежность нам Крыма признают США и Евросоюз. А вероятность того, что Япония убедит Вашингтон согласиться с крымнашизмом в обмен на решение южнокурильского вопроса, пока невелика. К тому же японцев защищают от хищных китайских братьев авианосец «Рональд Рейган» и американская военная база на Окинаве. И при всей национальной гордости японского народа бросать вызов США Токио нынче пока не готов.