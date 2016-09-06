Политика
Источник: ТАСС
09:59, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Путин почтил память Каримова в Самарканде в частном порядке

Президент России лично прибыл в Самарканд, чтобы почтить память умершего главы Узбекистана Ислама Каримова.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Владимир Путин не смог приехать на похороны главы Узбекистана Ислама Каримова, так как находился на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. На похоронах в Самарканде был премьер России Дмитрий Медведев.

Как передает ТАСС, 6 сентября Владимир Путин прибыл в узбекский Самарканд, чтобы почтить память президента Узбекистана, которого 3 сентября похоронили на самаркандском кладбище.

Отмечается, что визит Путина в Узбекистан носит частный характер. О своем намерении посетить могилу Каримова Путин сообщил заранее, на саммите G20 в Китае: «Я думаю, что я завтра обязательно заеду для того, чтобы поклониться его памяти».

Ранее Путин говорил о том, что между ним и Каримовым всегда складывались добрые личные отношения: «Могу сказать, что Ислам Абдуганиевич относился ко мне лично очень по-доброму. Он ко мне всегда по имени обращался и на "ты", когда мы были вдвоем».

читайте также:Ислам Каримов
Текст дня: Каримов умер. Сфинксы не помогут?
Известный общественный деятель Гейдар Джемаль рассуждает о будущем «каримовской тирании» после его смерти »

Также по теме
Ислам Каримов
Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Коля Должанский возвращается в "Дом-2"
11:10, 06 Сентября 2016
Sobesednik.ru пообщался со звездой «Дома-2» Николаем Должанским о участником «Битвы экстрасенсов» Георгием Малиновским
»
Объединятся ли протесты дальнобойщиков и фермеров?
10:25, 06 Сентября 2016
Попытку объединить протесты дальнобойщиков и фермеров Sobesednik.ru обсудил с протестующим против «Платона» водителем
»
Текст дня: Без работающей политической системы не будет и экономики
10:25, 06 Сентября 2016
Российский оппозиционер и IT-специалист Леонид Волков рассуждает о причинах уголовного преследования главы «Вымпелкома»
»