Путин почтил память Каримова в Самарканде в частном порядке

Президент России лично прибыл в Самарканд, чтобы почтить память умершего главы Узбекистана Ислама Каримова.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Владимир Путин не смог приехать на похороны главы Узбекистана Ислама Каримова, так как находился на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. На похоронах в Самарканде был премьер России Дмитрий Медведев.

Как передает ТАСС, 6 сентября Владимир Путин прибыл в узбекский Самарканд, чтобы почтить память президента Узбекистана, которого 3 сентября похоронили на самаркандском кладбище.

Отмечается, что визит Путина в Узбекистан носит частный характер. О своем намерении посетить могилу Каримова Путин сообщил заранее, на саммите G20 в Китае: «Я думаю, что я завтра обязательно заеду для того, чтобы поклониться его памяти».

Ранее Путин говорил о том, что между ним и Каримовым всегда складывались добрые личные отношения: «Могу сказать, что Ислам Абдуганиевич относился ко мне лично очень по-доброму. Он ко мне всегда по имени обращался и на "ты", когда мы были вдвоем».