Политика
Источник: Телеканал "Дождь"
08:33, 06 Сентября 2016 Версия для печати

"Левада-центр" объявили иноагентом после снижения рейтингов ЕР

«Левада-центр» может прекратить работу после признания организации иностранным агентом.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что за три недели до голосования на выборах в Госдуму «Левада-центр» зафиксировал падение рейтинга партии «Единая Россия» и ее лидера Дмитрия Медведева.

Как сообщил директор «Левада-центра» Лев Гудков в эфире телеканала «Дождь», организация может быть закрыта в случае, если не удастся обжаловать решение Минюста РФ о признании ее иностранным агентом.

«Это очень плохая вещь для нас, если действительно нас признают и не отменят это решение, это означает сворачивание и прекращение деятельности "Левада-центра". Потому что с таким клеймом проводить опросы общественного мнения просто невозможно», – сообщил журналистам Гудков.

В понедельник, 5 сентября, пресс-служба Минюста РФ сообщила, что АНО «Аналитический Центр Юрия Левады» включена в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». Согласно данным ведомства, факт выполнения «Левада-Центром» функций иностранного агента был установлен в ходе внеплановой проверки документов.

Ранее лидер движения «Антимайдан» сенатор Дмитрий Саблин обратился в Минюст РФ с просьбой признать организацию иностранным агентом.

По словам Гудкова, Саблин обвинял компанию «в проведении разведывательной деятельности и требовал проверки». После его запроса, с 12 по 31 августа в центре проходили проверки Минюста. Гудков отметил, что проверки в «Левада-центре» начались после того, как центр зафиксировал снижение рейтингов «Единой России».

«Это был предлог или повод», – уверен Гудков.

читайте также:Заседание Государственной Думы
"Левада-Центр": Рейтинг "Единой России" снизился до 60%
Sobesednik.ru обсудил с Денисом Волковым, как первые общероссийские праймериз повлияют на предстоящие выборы в Госдуму »

Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

10 полезных навыков для выживания в апокалипсис
07:07, 06 Сентября 2016
О самых незаменимых навыках на случай зомби-апокалипсиса или конца света читайте в материале Sobesednik.ru
»
Отец Романа Трахтенберга назвал его смерть убийством
06:02, 06 Сентября 2016
Отец Романа Трахтенберга рассказал в интервью Sobesednik.ru о возможных причинах смерти известного шоумена
»
Дмитрий Быков: Да все он делал правильно, Каримов!
00:01, 06 Сентября 2016
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах провожает скончавшегося Ислама Каримова добрым словом
»