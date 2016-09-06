"Левада-центр" объявили иноагентом после снижения рейтингов ЕР

«Левада-центр» может прекратить работу после признания организации иностранным агентом.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что за три недели до голосования на выборах в Госдуму «Левада-центр» зафиксировал падение рейтинга партии «Единая Россия» и ее лидера Дмитрия Медведева.

Как сообщил директор «Левада-центра» Лев Гудков в эфире телеканала «Дождь», организация может быть закрыта в случае, если не удастся обжаловать решение Минюста РФ о признании ее иностранным агентом.

«Это очень плохая вещь для нас, если действительно нас признают и не отменят это решение, это означает сворачивание и прекращение деятельности "Левада-центра". Потому что с таким клеймом проводить опросы общественного мнения просто невозможно», – сообщил журналистам Гудков.

В понедельник, 5 сентября, пресс-служба Минюста РФ сообщила, что АНО «Аналитический Центр Юрия Левады» включена в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». Согласно данным ведомства, факт выполнения «Левада-Центром» функций иностранного агента был установлен в ходе внеплановой проверки документов.

Ранее лидер движения «Антимайдан» сенатор Дмитрий Саблин обратился в Минюст РФ с просьбой признать организацию иностранным агентом.

По словам Гудкова, Саблин обвинял компанию «в проведении разведывательной деятельности и требовал проверки». После его запроса, с 12 по 31 августа в центре проходили проверки Минюста. Гудков отметил, что проверки в «Левада-центре» начались после того, как центр зафиксировал снижение рейтингов «Единой России».

«Это был предлог или повод», – уверен Гудков.