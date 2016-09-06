Иран пойдет на любые меры ради стабилизации рынка нефти

Власти Ирана готовы поддерживать любые меры по стабилизации на мировом рынке нефти.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на саммите G20 в Китае Россия и Иран подписали соглашение о кооперации в вопросе стабилизации нефтяного рынка.

Как сообщили зарубежные СМИ, министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил о готовности Ирана поддерживать любые меры по стабилизации мирового рынка нефти. По словам Зангане, Иран заинтересован в достижении «потолка досанкционного уровня добычи нефти».

Отмечается, что в Иране цену в 50 или 60 долларов за один баррель нефти считают справедливой.