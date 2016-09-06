Глава Филиппин пожалел, что назвал Обаму "сукиным сыном"

Президент Филиппин Родриго Дутерте, оскорбивший Барака Обаму, сожалеет о своем высказывании.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент Филиппин Родриго Дутерте назвал главу США Барака Обаму «сукиным сыном» и пообещал высказать много нелицеприятных слов в его адрес в ходе саммита США – АСЕАН. После нанесенного оскорбления Обама отменил запланированную ранее встречу с филиппинским лидером.

Как сообщает агентство AFP, Дутерте выразил сожаление по поводу грубого высказывания в адрес Обамы.

«Он (Родриго Дутерте - прим. ред.) сожалеет о своих высказываниях в прессе, которые стали причиной такого конфликта», – цитирует агентство коммюнике правительства Филиппин.